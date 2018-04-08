Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 апреля 2018, Вс
+15°C
Ясно EUR 2.4007
USD 1.9637
RUB 3.3945
Главное
Лукашенко: Пасха укрепляет стремление творить хорошие дела и окружать заботой родных
Президент
Православные верующие отмечают Пасху - Светлое Христово Воскресение
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел пасхальное богослужение
Регионы
Все попавшие в базу данных не занятых в экономике будут об этом проинформированы
Общество
Банки будут обязаны информировать клиентов о платных услугах при заключении кредитного договора
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Юниорская сборная Беларуси по волейболу уступила Турции на старте ЧЕ в Чехии
12:47 Спорт
Самые аппетитные куличи. Инстаграм-подборка
12:39 Калейдоскоп
ФОТО: Православные верующие отмечают Пасху
11:51 Заголовки новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пасхальное богослужение в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре
11:32 Регионы
До 24 градусов тепла прогнозируется 9 апреля по юго-западу Беларуси
11:20 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал спортивного марафона "Будь здоров!"
11:02 Спорт
Много пиротехники найдено в квартире въехавшего в группу людей водителя в Мюнстере
10:49 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный день битвы подушками
10:25 Калейдоскоп
В Столинском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина
09:57 Происшествия
Белорусские гандболисты проиграли первый спарринг словенцам
09:10 Спорт
Православные верующие отмечают Пасху - Светлое Христово Воскресение
09:00 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел пасхальное богослужение
00:59 Регионы
"ВКонтакте" тестирует функцию голосовых звонков
00:22 Технологии
Джейсон Стэтхэм погрузился в океан и покормил из рук акул
Вчера 23:58 Калейдоскоп
Баллон с газом взорвался в ресторане Женевы
Вчера 23:27 В мире
Рекламная кампания "Мстителей 3" будет самой масштабной в истории Marvel
Вчера 22:55 Калейдоскоп
Танкер врезался в старый особняк в Стамбуле
Вчера 22:29 В мире
Средневековые сосуды для вина найдены в Аджарии
Вчера 22:10 Калейдоскоп
В Антарктиде собрали первый урожай овощей
Вчера 21:53 Калейдоскоп
Мюнхенская "Бавария" в 28-й раз стала чемпионом Германии по футболу
Вчера 21:38 Спорт
Все новости
Сюжеты
Пасха Пасха
Паводки в Беларуси Паводки в Беларуси
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Отопительный сезон Отопительный сезон
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Православные верующие отмечают Пасху - Светлое Христово Воскресение

Общество 08.04.2018 | 09:00
Пасха Новости сюжета Пасха
Другие сюжеты

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают Пасху - Светлое Христово Воскресение.

Лукашенко: Пасха укрепляет стремление творить хорошие дела и окружать заботой родныхЛукашенко: Пасха укрепляет стремление творить хорошие дела и окружать заботой родных
"Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие", - говорится в поздравлении.

Это центральное событие в духовной жизни христиан, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Христиане верят, что после грехопадения Адама души всех людей были лишены возможности вернуться в рай, а потому после смерти все попадали в ад. Но Христос, умерев и воскреснув, искупил грехи человечества и тем самым открыл людям дорогу в Царство Небесное. Пасха для христиан - переход от смерти и тления к жизни и бессмертию, от земли к небу. "Воскрес Христос, и жизнь торжествует!" - эти слова звучат во время службы на Пасху.

В начале последней недели своей земной жизни Иисус Христос вошел в Иерусалим. Совет иерусалимских жрецов задумал расправиться с Христом. Жрецы подкупили за тридцать серебряников одного из учеников Христа - Иуду, и тот предал Иисуса. Римский наместник Понтий Пилат утвердил приговор: Иисус был распят на кресте на холме Голгофа около Иерусалима вместе с городскими ворами и разбойниками. После смерти тело Иисуса выпросил Иосиф, богатый человек из города Аримофеи, и похоронил в своем саду, в пещере, высеченной в каменной горе. После погребения Понтий Пилат приказал закрыть вход в пещеру большим камнем и приставить стражу, опасаясь, что тело Иисуса Христа похитят.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел пасхальное богослужениеФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел пасхальное богослужение
В ночь с 7 апреля на 8 апреля в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска прошли пасхальные богослужения, которые возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

По прошествии субботы, ночью, на третий день после своих страданий и смерти, Иисус Христос силой своего Божества ожил, воскрес из мертвых. Его тело преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня и невидимый для стражи.

В это же время произошло землетрясение - с небес сошел Ангел Господень. Он отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Воины, стоявшие на страже, пришли в трепет, а потом, очнувшись от страха, разбежались.

На рассвете к гробу Господню пришли женщины-мироносицы, чтобы принесенным миром помазать тело Христа. Подойдя к месту захоронения Господа, они увидели, что огромный заслон в пещеру отодвинут. Мария Магдалина вошла в пещеру и увидела, что священное место пусто. Она поспешила известить об этом Петра и Иоанна. Все они возвратились назад к пещере. Подошли к гробу и другие женщины-мироносицы. И увидели они, что на камне, некогда закрывавшем вход, сидит ангел в белой одежде. Всех охватил великий ужас. Ангел сказал им: "Не ужасайтесь, вы ищите Иисуса Назарянина распятого? Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее, там вы его увидите, как он сказал вам". Воскресший Христос в течение 40 дней являлся ученикам, утешая и наставляя их. Но раньше всех он обрадовал Пресвятую Матерь свою, возвестивши ей через ангела о своем воскресении.

Праздник Воскресения Христова называется Пасхой (от древнееврейского слова "песах", что означает "переход") в знак преемственности с прежним ветхозаветным праздником избавления Израиля от египетского рабства. В эру Нового Завета название Пасха получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к жизни, от земли к небу, от тленного и адского - к благой вечности.

Согласно православным богослужебным книгам, праздник Пасхи "настолько превосходит все торжества, сколько солнце превосходит звезды". Все богослужения и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о спасении всего сущего.

С моментом воскресения Христа связано еще одно христианское чудо - сошествие на его гроб благодатного священного огня, который появляется каждый год накануне Пасхи. Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр.

Символ пасхального праздника - крашеные яйца. Яйцо - центральный символ воскресения, так как из яйца рождается новое существо. Кроме того, яйцо - символ гроба, из которого воскрес Спаситель Христос. Таким образом, разламывая скорлупу яйца с возгласом "Христос воскрес!", верующий символически напоминает о том, что власть гробниц не вечна - придет время, и Христос воскресит каждое живое существо. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный - цвет жизни и победы.

К особым пасхальным обрядам относится благословение особого хлеба - артоса. История этого обычая такова. Апостолы, привыкшие вкушать трапезу вместе с Иисусом, после его Вознесения ощущали невидимое присутствие Господа в своих собраниях. Приступая к трапезе, они оставляли незанятым то место, на котором находился с ними Иисус Христос, а на столе против того места клали, как бы для него, часть хлеба. Каждый раз по окончании трапезы они поднимали эту часть хлеба и восклицали: "Христос воскрес!"

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пасхальное богослужение в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыреФОТОРЕПОРТАЖ: Пасхальное богослужение в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре
Пасхальное богослужение в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре.

В день Пасхи прекращается всякий пост, скорбь и печаль. Пасхальная трапеза у христиан - самая богатая и изысканная. После семинедельного поста на стол ставятся куличи, творог, мясо, крашеные яйца. Куличи пекут из сдобного теста с добавлением орехов, изюма и пряностей.

Сам праздник Воскресения Христова отмечается церковью в течение недели - этот период называется Светлой седмицей. В целом же днями пасхального торжества считаются 40 дней - до праздника Вознесения. В этот радостный сорокадневный период верующие продолжают вместо обычного приветствия говорить "Христос воскрес!" и отвечать "Воистину воскрес!".-0-

﻿
Теги
Пасха, православие, праздник, религиозный праздник
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4007 BYN 2.398 BYN 2.407 BYN
USD
1.9637 BYN 1.96 BYN 1.964 BYN
RUB
3.3945 BYN 3.38 BYN 3.395 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко предлагает сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам
Все видео

Фотоновости

Финал спортивного марафона "Будь здоров!"
Все фото

Инфографика

Производство яиц в Беларуси В хозяйствах Беларуси ежегодно производится более 3,5 млрд яиц. Среднестатистический белорус за год потребляет 250-300 яиц (с учетом содержащих яйцо продуктов).
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой
Лукашенко: Пасха укрепляет стремление творить хорошие дела и окружать заботой родных
Политика
Вэй Фэнхэ Вэй Фэнхэ: Беларусь и Китай стали железными братьями
Макей считает необходимым продолжать диалог с ЕС, пытаясь стать ближе друг к другу
Макей о ситуации вокруг Беларуси: мы оказались между двух больших огней
Экономика
Фото из архива Совмин утвердил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества
Кондитерские предприятия Беларуси в январе-феврале увеличили экспорт почти на 50%
Строительство моторного завода "МАЗ-Вейчай" началось в парке "Великий камень"
Происшествия
Фото из архива В Столинском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина
В Пружанском районе погиб мотоциклист, врезавшись при обгоне в грузовик
Самолет "Белавиа" приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга с неисправной стойкой шасси
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пасхальное богослужение в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел провел пасхальное богослужение
Паводковыми водами подтоплено 8 участков дорог и 95 подворий в Гомельской области
Спорт
Георгиос Макропулос и Сергей Ковальчук Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года
Юниорская сборная Беларуси по волейболу уступила Турции на старте ЧЕ в Чехии
ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал спортивного марафона "Будь здоров!"
Технологии
"ВКонтакте" тестирует функцию голосовых звонков
Компания Chery начала выпуск электрокроссоверов
Mersеdes-BENZ к 2020 году выпустит на рынок премиальный электроседан
Культура
Сергей Лазарев У Беларуси очень высокие шансы оказаться в тройке победителей "Евровидения-2018" - Сергей Лазарев
Природные и архитектурные пейзажи стран СНГ будут представлены в Минске
Стивен Спилберг планирует экранизировать "Талисман" Стивена Кинга
В мире
Много пиротехники найдено в квартире въехавшего в группу людей водителя в Мюнстере
Баллон с газом взорвался в ресторане Женевы
Танкер врезался в старый особняк в Стамбуле
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля
Самые аппетитные куличи. Инстаграм-подборка
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный день битвы подушками
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье жить в семье
«Не будите лихо!»
Каша. Еда наша?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия