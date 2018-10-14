Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покров Пресвятой Богородицы празднуют сегодня православные верующие.
Этот праздник установлен в память явления Богородицы в X веке во Влахернском храме в Константинополе.
В то время Константинополю угрожали сарацины, в любой момент способные ворваться в город, разрушить и сжечь его. Единственным прибежищем жителей осажденного Константинополя стал храм, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В это время в Константинополе жил святой Андрей, он был юродивым. Во время службы во Влахернском храме Андрей со своим учеником Епифанием стали свидетелями чуда - они увидели Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колени, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем самым подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.
Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они пошли на врага, и сарацины были побеждены.
Чудо явления Пресвятой Богородицы с тех пор стало пониматься как знак покровительства Богородицы всем молящим и прибегающим к ее заступничеству.
Издревле Покров считался днем перелома в годичном круговороте жизни. Крестьяне говорили, что с Покрова до обеда осень, а после обеда зима. В некоторых деревнях существовал обычай поздравлять друг друга с первым ледком и первым снежком. Считалось также, что день Покрова Пресвятой Богородицы имеет большое значение для предстоящих браков. С этого дня начинался период осенних свадеб и посиделок, на которых молодежь выбирала брачную пару.-0-
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