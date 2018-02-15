Православные верующие празднуют Сретение Господне

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением Господним.

В переводе с древнеславянского слово "сретение" означает "встреча". Эта дата приходится на сороковой день после Рождества Иисуса, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм. Согласно ветхозаветному закону всякий первенец мужского пола должен быть посвящен Богу, однако этот обряд нельзя было осуществить раньше, чем через сорок дней после появления мальчика на свет. Родителям предстояло не только представить ребенка Богу, но и принести положенную жертву.

Во исполнение этого закона Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, а для жертвы выбрали двух птенцов голубиных. В это время в Иерусалиме жил праведный и благочестивый старец Симеон. Ему было откровение свыше, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Повинуясь божественному внушению, праведный старец явился в храм и там увидел чудо - Господа в облике младенца. Симеон взял ребенка на руки и, славя Бога, сказал: "Теперь ты, Владыка, отпускаешь меня, раба твоего, по слову твоему с миром, потому что глаза мои увидели то спасение, которое ты приготовил для всех людей".

Обратившись к Божией Матери, Симеон предсказал ей об Иисусе: "Вот из-за него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А тебе самой оружие пройдет душу". Это значило, что Богородица будет переживать великое горе за Сына, когда он будет страдать.

В память об этих событиях и установлен праздник, символично знаменующий встречу Ветхого и Нового Заветов, встречу народа Божия со своим Мессией.

В день Сретения во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи. Эта традиция уходит корнями в древность, когда верующие устраивали что-то наподобие крестного хода по городу, неся в руках зажженные светильники. В этот день в молитвах звучит просьба к Богу о том, чтобы души, просвещенные Духом Святым, избегали греховной тьмы.-0-