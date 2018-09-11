Православные верующие вспоминают день Усекновения главы Иоанна Предтечи

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня вспоминают день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

После крещения Иисуса Христа Иоанн продолжал учить и крестить народ, проповедуя приближение Царства Божьего и призывая всех к покаянию. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мученической смертью.

В то время правителем Галилеи был Антипа - сын Ирода, который убил 14 тыс. вифлеемских младенцев. Антипа взял в жены Иродиаду, жену своего брата Филиппа. Иоанн обличал за это Ирода и тем возбудил против себя злобу Иродиады. Она просила Ирода, чтобы он убил Иоанна, однако Ирод не соглашался, потому что считал Иоанна великим пророком и боялся народа, но в угоду жене посадил его в темницу.

Примерно через год Ирод, празднуя день своего рождения, давал пир. На торжество пришла дочь Иродиады Соломея и стала танцевать, чем угодила Ироду. Тогда галилейский царь сказал, что она может попросить у него, чего хочет. Соломея потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод опечалился, но ему не хотелось нарушать слово, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну.

Ученики Иоанна Предтечи, услышав о его смерти, забрали его тело и похоронили в городе Севастии в 32 году после Рождества Христова.

Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых после Богородицы. В день мученической смерти святого положен строгий пост.-0-