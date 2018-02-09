9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовой совет при Президенте обсудит возможность введения в Беларуси понятия уголовного проступка, рассказал в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

Такая новация обсуждается в России и уже введена в Казахстане. "Верховный суд инициировал рассмотрение этого вопроса в Беларуси, и вскоре на правовом совете при Президенте будет обсуждаться возможность введения понятия "уголовный проступок" в наше законодательство", - проинформировал Валентин Сукало. По его мнению, такой статус могла бы получить часть мелких, незначительных преступлений, которые бы следовало изъять из уголовного и административного кодексов. "Не знаю, как будет воспринята эта идея, но я считаю, что она является одним из путей дальнейшего совершенствования уголовно-правовой политики в стране", - сказал он.

Глава ВС убежден, что принятие этого решения не повлечет каких-либо серьезных правовых последствий. На это указывает и современная криминогенная обстановка: тяжкие и особо тяжкие преступления составляют только 14% от всех совершенных. На долю преступлений, не представляющих большой общественной опасности, приходится 21%, менее тяжких - 65%. "Такая структура преступности плюс ее хорошая динамика - ежегодное сокращение на 5-6% - позволяют сегодня идти по пути смягчения уголовной ответственности, - считает Валентин Сукало. - В конечном счете такой подход привел бы к снижению криминализации общества в целом".

При этом в отношении применения смертной казни позиция председателя ВС остается прежней. "До тех пор, пока эта мера наказания остается в национальном законодательстве, мы обязаны ее применять", - считает он. "Закон суров, но это закон. Его следует соблюдать. Я вам больше скажу: Верховный суд даже предлагает судьям воздерживаться от участия в дискуссиях на эту тему. Потому что если судья начнет сомневаться, нужно ли ему следовать законодательству, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы применители закона и не можем позволить себе усомниться в нем. Иначе перестанем выполнять свои обязанности", - подчеркнул Валентин Сукало.

"Не то чтобы судьи сами стремились к применению этой меры, но бывают преступления, которые настолько находятся за пределами морали, человечности и здравого смысла, что назначить иное наказание попросту невозможно. В прошлом году такое решение было вынесено в отношении пяти лиц. Речь идет о серийных жестоких убийствах со множеством потерпевших. Всем известны эти дикие истории", - добавил он.-0-