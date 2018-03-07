Что вы знаете о 8 Марта?

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Лукашенко провел встречу с Кабаевой во Дворце Независимости
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Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
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Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
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Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
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Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Лента новостей
Спортсмены из России и Чехии стали победителями молодежного ЧЕ по настольному теннису в Минске
12:49
Спорт
В Кобринском районе 16-летняя бесправница пыталась скрыться от ГАИ
12:48
Происшествия
ФОТО: Четыре награды в биатлоне завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхенчхане
12:47
Заголовки новостей
Более 140 нарушителей ПДД в Гродненской области выявили во время спецмероприятия "Фильтр"
12:46
Происшествия
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
12:39
Президент
Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале
12:37
В мире
Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы
12:37
Калейдоскоп
Президент Кыргызстана назначил Дамира Сагынбаева секретарем Совета безопасности
12:36
В мире
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
12:32
Экономика
БЖД 16 марта проведет акцию "Стоп - заяц"
12:31
Общество
ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
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В мире
Футбольная академия миланского "Интера" откроется в Минске
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Спорт
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Технологии
Более 100 нетрезвых водителей задержаны в Витебске с начала года
12:26
Происшествия
ФОТО: Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
12:22
Заголовки новостей
В Гродно хулиган избил во дворе двух таксистов
12:19
Происшествия
Беларусь и Китай обсуждают возможность расширения авиасообщения
12:17
Общество
Екатерина Зенкевич избрана председателем Гомельского областного Совета депутатов
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Регионы
Молодежные отряды охраны правопорядка в Минске подготовят к работе на II Евроиграх
12:14
Спорт
Обнаружен черный ящик разбившегося в Иране турецкого самолета
12:13
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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
8 Марта
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Жэньминь Жибао: новости из Китая
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Год малой родины
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Что вы знаете о 8 Марта?
Общество
07.03.2018 | 09:04
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Новости сюжета
8 Марта
Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы
Влада Певица: Праздник весны - повод уделить внимание себе
Гродненские таможенники в честь 8 Марта дарили цветы пересекающим границу женщинам
Профсоюзный телепроект "Красивые в профессии" запустили в Гродно
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БЖД 16 марта проведет акцию "Стоп - заяц"
12:31
Беларусь и Китай обсуждают возможность расширения авиасообщения
12:17
Премьера цикла документальных фильмов "Хатынь. Война без правил" стартует в телеэфире 20 марта
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В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
11:30
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 марта
11:19
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Последнее задание выполнить было невозможно...
10:59
Телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую зарисовку о малой родине
10:49
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
09:00
Картина выходных: открытие Паралимпиады, новый механизм изменения цен на топливо и победительницы забега Beauty Run
07:34
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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Последнее задание выполнить было невозможно...
Чемпионка Паралимпиады Светлана Сахоненко: в золотом забеге команда сработала безупречно
Туман и гололедица прогнозируются 12 марта в Беларуси
Белорусская метательница молота Анна Малыщик победила на международном турнире в Португалии
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ на "Беларуськалии"
Телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую зарисовку о малой родине
ФОТОРЕПОРТАЖ: XXIV Международный фестиваль "Пуримшпиль" прошел в Витебске
В Беларуси может увеличиться финансирование строительства жилья по указу об адресном субсидировании
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Военные атташе посольств 11 стран ознакомились с продукцией витебского КБ "Дисплей"
Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство полимерно-песчаного композита
УП "Экорес" осваивает выпуск ПЭТ-хлопьев
Компания "Нативита" поддержит инновационные проекты в сфере биотехнологий
"Интеграл" рассматривает возможность объединения с российскими предприятиями
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"Интеграл" в 2017 году увеличил экспорт продукции на 13%
"Интеграл" в марте введет в эксплуатацию новую линию для монтажа изделий микроэлектроники
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Международные резервные активы Беларуси
Основным направлением денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено сохранение международных резервных активов на уровне не менее $6 млрд.
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"Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Политика
Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью - Суриков
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Белорусская делегация провела переговоры в Аргентине и Уругвае о расширении сотрудничества
Duisburger станет в ближайшее время акционером управляющей компании "Великого камня"
Происшествия
СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий"
В Кобринском районе 16-летняя бесправница пыталась скрыться от ГАИ
Более 140 нарушителей ПДД в Гродненской области выявили во время спецмероприятия "Фильтр"
Регионы
Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
Екатерина Зенкевич избрана председателем Гомельского областного Совета депутатов
КГК выявил факты бесхозяйственности при сохранности госжилфонда в Гомельской области
Эксперты
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Мнения
Влада Певица
Праздник весны - повод уделить внимание себе
Мнения
Ольга Рыжикова
Самый важный подарок для женщин в праздник - теплые слова и внимание близких
Мнения
Николай Шерстнев
Мощный толчок развитию регионов может дать крупный бизнес
Мнения
Вадим Гигин
Беларуси и России нужно усовершенствовать механизм разрешения споров по поставкам продовольствия
Мнения
Николай Щёкин
Требования к сотрудникам милиции создают условия для развития всей системы правопорядка
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Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭС
Комментарии
Николай Казак
Ученые реализуют союзную программу по микро- и оптоэлектронике "Луч"
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Александр Мелешко
Белорусские ученые работают над инновационными методами иммунотерапии онкозаболеваний
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Почти 40% исследователей в белорусской академической науке - женщины
Комментарии
В Витебской области высота снежного покрова за сутки увеличилась в два раза
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Интервью
Олег Гайдукевич
О значимости местной кампании для ЛДПБ, развитии предпринимательства и малой родине
Интервью
Мария Мамошук
Моя мотивация - в желании побеждать
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Алекс Дэвид
В 40 лет захотел все поменять радикально
Интервью
Иван Карчевский
Новое в охране труда - ответ на требования времени
Интервью
Эдгард Запашный
Об "Идоле", шляпе Джексона и воспитании детей
Колумнисты. Все
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Дмитрий Шамко
Почему я пойду на выборы
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Дмитрий Шамко
Хороший парень — это не профессия
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Елена Еловик
Не надо плакаться "житие мое"...
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Дмитрий Шамко
В запасе год: выбираем свой статус
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Откушу себе палец...?
Мнения
Николай Шерстнев
Мощный толчок развитию регионов может дать крупный бизнес
Комментарии
Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭС
Интервью
Олег Гайдукевич
О значимости местной кампании для ЛДПБ, развитии предпринимательства и малой родине
Интервью
Алекс Дэвид
В 40 лет захотел все поменять радикально
Интервью
Мария Мамошук
Моя мотивация - в желании побеждать
Спорт
Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Спортсмены из России и Чехии стали победителями молодежного ЧЕ по настольному теннису в Минске
Футбольная академия миланского "Интера" откроется в Минске
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
В "Яндекс.Браузере" появилась автоматическая защита от скрытого майнинга
Twitter планирует ввести верификацию для всех пользователей
Культура
Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
Британский комик Кен Додд скончался на 91-м году жизни
В мире
Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США
Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале
Президент Кыргызстана назначил Дамира Сагынбаева секретарем Совета безопасности
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы
Китайские ученые нашли человеческий череп возрастом 16 тыс. лет
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Андрей Шахэмиров
5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
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Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
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7 февраля
Декларирование доходов граждан
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22 января
Местные выборы-2018
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Александр Ерин,
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Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Все брифинги
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Брифинг
Лилия Ананич
10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
Все круглые столы
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
Сергей Малышко
22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
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Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
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