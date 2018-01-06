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Праздник накануне Рождества! "Евроопт" вручил победителям 49-го тура игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы! И подарил концерт Саши Немо!

Общество 06.01.2018 | 15:00
В новогоднем туре игры "Удача в придачу!" своих обладателей нашли 200 крупных денежных призов от "Евроопт"
В новогоднем туре игры "Удача в придачу!" своих обладателей нашли 200 крупных денежных призов от "Евроопт"

Праздников много не бывает! Всего неделя прошла с волшебного новогоднего розыгрыша игры "Удача в придачу!", в котором были разыграны более 100 тысяч призов, а участие приняли почти миллион покупателей! Только пару дней назад вручили ключи от 3-комнатной квартиры в Минске и модных внедорожников главным победителям 49-го тура. И вот сегодня "Евроопт" снова пригласил своих покупателей на чудесное торжество! В эту субботу в столице собрались победители этого тура, которые выиграли крупные денежные суммы, чтобы в торжественной обстановке получить призы и повеселиться в кругу родных и близких на празднике, устроенном специально в их честь. А еще одним подарком для этих счастливчиков стал концерт Саши Немо!

В придачу к выигранным призам удачливых покупателей ждал великолепный рождественский праздник и концерт Саши Немо!
В придачу к выигранным призам удачливых покупателей ждал великолепный рождественский праздник и концерт Саши Немо!

Две сотни удачливых покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" из самых разных уголков нашей страны встретились сегодня в одном из самых престижных мест столицы - спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott. Изысканный фуршет под замечательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера" сразу же настроил победителей на праздничный лад. Кроме того, организаторы праздника подготовили для гостей массу развлечений!

Победителей встретил изысканный фуршет под замечательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера"
Победителей встретил изысканный фуршет под замечательную музыку от коллектива "Оркестр Фишера"

Например, можно было сделать фотоснимок в специальной счастливой фотобудке - Happybox, примерив самые разные образы! А отпечатанные тут же фото забрать на память! Юным гостям праздника пришлись по душе волшебные праздничные декорации - красивые новогодние елки, воздушные шары и яркие флажки… Но особой популярностью у ребят, конечно же, пользовался столик с аквагримом. Забавные рисунки на лицах детей и их звонкий смех добавили ярких красок этому дню!

А у детей особой популярностью пользовался аквагрим!
А у детей особой популярностью пользовался аквагрим!

Одним словом, программа праздника, который "Евроопт" организовал своим покупателям накануне Рождества, получилась очень насыщенной и интересной! Но главным пунктом стала, конечно же, церемония награждения победителей. Представители каждого региона по очереди поднялись на сцену, где им торжественно вручили сертификаты на 1 000 рублей. А выигранную сумму выдали сразу же после завершения праздника.

Директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев вручил победителям сертификаты на получение денежных призов и поздравил с выигрышем
Директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев вручил победителям сертификаты на получение денежных призов и поздравил с выигрышем

Заключительным ярким штрихом сегодняшнего праздника стало выступление харизматичного Саши Немо. Известный певец исполнил для победителей свои лучшие песни!

Известный певец исполнил для победителей свои лучшие песни!
Известный певец исполнил для победителей свои лучшие песни!

"Любая удача - это здорово! Жизнь состоит из мгновений, случайностей, каких-то совпадений … Вот кто-то просто зашел в "Евроопт" и с легкой своей руки не только приобрел продукты, но еще и выиграл – кто-то квартиру, кто-то машину, а кто-то крупный денежный приз. Хорошо, когда жизнь складывается из таких приятных случайностей! – поделился своим мнение Саша Немо. - Как говорится, жизнь это игра. В любом случае мы ходим в магазин, в любом случае мы покупаем себе продукты. Почему бы не делать это еще и с какой-то долей адреналина и ожидания чуда?!"

Саша Немо: "Как говорится, жизнь это игра. В любом случае мы ходим в магазин, в любом случае мы покупаем себе продукты. Почему бы не делать это еще и с какой-то долей адреналина и ожидания чуда?!"
Саша Немо: "Как говорится, жизнь это игра. В любом случае мы ходим в магазин, в любом случае мы покупаем себе продукты. Почему бы не делать это еще и с какой-то долей адреналина и ожидания чуда?!"

По мнению артиста, любая возможность сделать ярче нашу повседневную жизнь - это замечательно. "Побывать на таком прекрасном празднике, как сегодня, - это тоже удача! Так что всем победителям игры повезло вдвойне! – уверен Саша Немо. - Всех с Рождеством, друзья!"

Крупные денежные суммы от "Евроопт" в 49-м туре разлетелись по всем областям страны! Какой же регион стал самым удачливым? Больше всего кругленьких сумм собрали покупатели из Минска - 45. Представители Гомеля и Гомельской области выиграли 33 денежных приза, а Витебска и Витебской области - 30, так же как и жители Минской области. А покупатели из Гродно и Гродненской области собрали 24 крупные суммы. Представители Бреста и Брестской области выиграли 20 денежных призов, а Могилева и Могилевской области - 18. Вот такая география удачи!

Кругленькие суммы станут прекрасным финансовым подкреплением для победителей в праздничные дни, а кому-то помогут решить и более серьезные вопросы. Победители 49-го тура рассказали, как распорядятся выигранными деньгами.

Елена и Виталий Невар приехали на праздник из Бреста вместе с сыном Ромой. А дома их осталась дожидаться малышка Валерия трех лет. Елена работает в больнице скорой помощи, а Виталий – водитель.

Елена Невар с мужем Виталием и сыном Ромой: "Вот это подарок на Новый год! У нас свой дом, поэтому потратить есть куда. И обязательно купим что-нибудь на память о выигрыше"
Елена Невар с мужем Виталием и сыном Ромой: "Вот это подарок на Новый год! У нас свой дом, поэтому потратить есть куда. И обязательно купим что-нибудь на память о выигрыше"

"Играем давно, как только все началось, а выиграли первый раз, и под самый Новый год, 30 декабря. Эмоции были вау, супер! Таких подарков у нас еще не было! А сегодня еще и на такой замечательный праздник попали, очень нравится, – говорит Елена. – Что касается выигрыша, то у нас свой дом, поэтому потратить есть куда. И обязательно приобретем что-нибудь на память о выигрыше. А играть продолжим! "Евроопт" нас очень устраивает. В одном магазине можно купить все, что нужно, и цены доступные. Да еще и дети Бонстиков обожают – уже три полных коллекции есть, надеюсь, успеем и четвертую собрать!"

"Праздник просто супер! Досуг, фуршет, фотозоны… Скучать не приходится! – делится впечатлениями Оксана Лабун, сотрудник отдела кадров, которая приехала на торжество из Столбцов вместе с супругом Дмитрием, старшим мастером службы в сфере энергетики. - Это первый наш выигрыш, да еще и прямо на мой день рождения! 29 декабря купила продукты в магазине "Евроопт", а 30-го уже получила смс, что выиграла 1000 рублей!"

Оксана Лабун с супругом Дмитрием: "Это первый наш выигрыш, да еще и прямо на мой день рождения! Строим дом, так что деньги очень кстати!"
Оксана Лабун с супругом Дмитрием: "Это первый наш выигрыш, да еще и прямо на мой день рождения! Строим дом, так что деньги очень кстати!"

Супруги как раз строят дом, так что деньги очень кстати! К слову, без Бонстиков и тут не обошлось! "Старшей дочке пять лет, и она собирает все коллекции, знает всех героев. Так что в "Евроопт" ходим, в том числе, и за новыми игрушками, - улыбается победительница. – И вот так повезло, впервые, а ведь мы играем с самого начала игры! Так что всем желаю играть, не сдаваться, и все обязательно получится!"

"Это будет хороший вклад в наш летний отдых - собираем на поездку в Болгарию, - радуется Светлана Красочка, диспетчер, которая приехала на праздник из Щучина вместе с супругом Александром, начальником отдела сбыта, и дочкой Катей. – Играем примерно год, ходим в "Евроопт" не только за покупками, но и за Бонстиками! И вот нам первый раз повезло! Такой неожиданный новогодний подарок получился!"

Светлана Красочка с мужем Александром и дочкой Катей: "Это будет хороший вклад в наш летний отдых - собираем на поездку в Болгарию. И всем желаем удачи!"
Светлана Красочка с мужем Александром и дочкой Катей: "Это будет хороший вклад в наш летний отдых - собираем на поездку в Болгарию. И всем желаем удачи!"

От радости супруги долго не могли поверить в свою удачу. "Сначала посмотрели в личном кабинете, потом пришло смс-сообщение, а затем нам позвонили… Тогда уже мы поняли, что на самом деле выиграли! И вот сегодня оказались на таком прекрасном празднике! – улыбается победительница. - Всем, кому еще пока не повезло, хочу пожелать главного - удачи, удачи и еще раз удачи! Мы теперь точно знаем, это все правда!"

А если вас в этом туре не оказалось в списках победителей, не расстраивайтесь. Игра продолжается! Более того, теперь розыгрыши призов будут проходить каждый понедельник! Так, уже в этот понедельник, 8 января, в 18.20, в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится юбилейный, 50-й, розыгрыш игры "Удача в придачу!". Своих обладателей отыщут квартира в престижном районе Минска, три новеньких внедорожника "Ниссан Жук" и еще более 50 000 денежных призов! А разыграет суперпризы королева белорусской эстрады Инна Афанасьева!

А игра продолжается! Уже в этот понедельник будут разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". И квартира в престижном районе Минска!
А игра продолжается! Уже в этот понедельник будут разыграны три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". И квартира в престижном районе Минска!

Успейте до вечера воскресенья заглянуть за нужными покупками в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". И все игровые коды за ваши покупки, совершенные с 30 декабря по 7 января включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 8 января!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 8 января!

Не упускайте эту возможность в дни большого праздничного шопинга! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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