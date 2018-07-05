Праздник в шляхетском стиле проведет Белорусское общество инвалидов

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие в шляхетском духе начала ХIХ века проведет 7 июля Белорусское общество инвалидов по случаю своего 30-летия, сообщили БЕЛТА организаторы.
Гости праздника, который пройдет в Минске во Дворце культуры ветеранов, смогут окунуться в атмосферу позапрошлого века: пройтись полонезом, зафиксировать мгновения путешествия во времени в стилизованной фотозоне, послушать музыку, песни той эпохи и угоститься мороженым.
Концерт составит калейдоскоп номеров областных организаций ОО "БелОИ" с участием известных белорусских исполнителей. К торжествам присоединится и композитор Игорь Лученок.
Почетными гостями праздника станут депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители Министерства труда и социальной защиты, общественных организаций инвалидов. Во время концерта будут подведены итоги конкурса "30 лет вместе с БелОИ", проведенного газетой "Вместе", которая стала одним из организаторов самого мероприятия.-0-
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