Праздник в шляхетском стиле проведет Белорусское общество инвалидов

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие в шляхетском духе начала ХIХ века проведет 7 июля Белорусское общество инвалидов по случаю своего 30-летия, сообщили БЕЛТА организаторы.

Гости праздника, который пройдет в Минске во Дворце культуры ветеранов, смогут окунуться в атмосферу позапрошлого века: пройтись полонезом, зафиксировать мгновения путешествия во времени в стилизованной фотозоне, послушать музыку, песни той эпохи и угоститься мороженым.

Концерт составит калейдоскоп номеров областных организаций ОО "БелОИ" с участием известных белорусских исполнителей. К торжествам присоединится и композитор Игорь Лученок.

Почетными гостями праздника станут депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители Министерства труда и социальной защиты, общественных организаций инвалидов. Во время концерта будут подведены итоги конкурса "30 лет вместе с БелОИ", проведенного газетой "Вместе", которая стала одним из организаторов самого мероприятия.-0-