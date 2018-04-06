Предложения об ужесточении в Беларуси наказания за правонарушения в пьяном виде внесут до 1 июня

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура совместно с Советом Министров, Верховным судом и Администрацией Президента до 1 июня внесут предложения об ужесточении в Беларуси наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. Это предусмотрено постановлением Совета безопасности от 4 апреля №2, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В постановлении обозначены задачи, которые предстоит выполнять ряду государственных органов в первом полугодии. Так, правительство вместе с заинтересованными государственными органами разработает комплекс дополнительных мер, направленных на снижение уровня алкоголизации населения, пропаганду здорового образа жизни, ужесточение ответственности за распространение в интернете запрещенной информации.

Государственный секретариат Совбеза вместе с Администрацией Президента изучат, насколько условия в лечебно-трудовых профилакториях соответствует целям и задачам медико-социальной реабилитации людей, которые там находятся. МВД предстоит внести предложения, направленные на раннее установление фактов семейного неблагополучия, пресечение насилия в отношении детей.

Администрация Президента вместе с Конституционным судом, Государственным секретариатом Совета безопасности, Советом Министров, Генеральной прокуратурой, парламентом во взаимодействии с Верховным судом до 1 июля изучат деятельность судебной системы и внесут конкретные предложения по ее совершенствованию.

Как сообщалось, ужесточить наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, потребовал Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности в феврале. Глава государства отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя.-0-