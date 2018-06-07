Предложения по обеспечению сбалансированности бюджета ФСЗН обсуждены в Совете Республики

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по обеспечению сбалансированности бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты обсуждены в Совете Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Состоялось заседание секции научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития Беларуси при Президиуме Совета Республики. "Рассмотрены предложения по обеспечению сбалансированности бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. С докладом выступила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В обсуждении приняли участие руководство Минфина, Минэкономики, Банка развития, представители экспертного сообщества, крупных промышленных предприятий, а также руководство Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского", - проинформировали в пресс-службе.

"Участники секции обратили внимание на необходимость дальнейшей активизации работы органов государственного управления и бизнес-сообщества по вопросам обеспечения сбалансированности бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения", - добавили в Совете Республики.

По итогам заседания секции Минтруда и соцзащиты рекомендовано сделать среднесрочный прогноз исполнения бюджета фонда с учетом демографических трендов, а также принять меры, которые будут способствовать в среднесрочном периоде сбалансированному исполнению бюджета фонда.

Заседание секции состоялось под председательством ее руководителя, председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимира Пантюхова с участием заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной.-0-