5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предметная проработка единого тарифа на газ зимой и летом в Беларуси начнется не ранее 2019 года, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Леонид Рудинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году этот вопрос рассматриваться не будет. Мы будем готовить его на следующий год, потому что цены на газ на 2018 год сформированы, а подготовка цен на следующий год, думаю, в ближайшее время начнется, и мы будем тоже вносить свои предложения", - сказал Леонид Рудинский.

По его оценке, в случае введения единого тарифа для потребителя газ не подорожает - просто в течение года надо будет платить по одному среднему тарифу.

Леонид Рудинский отметил, что вопрос по единому тарифу на газ может рассматриваться вместе с предложением ввести аналогичный механизм расчетов за отопление (т.е. платить меньшими суммами, но не только в месяцы включения отопления).

Как пояснил гендиректор "Белтопгаза", для введения единого тарифа сегодня есть ряд причин. Одна из них - недобросовестность граждан при расчетах (когда желая сэкономить, люди стараются заплатить за больший объем газа по более низкому зимнему тарифу, хотя фактически они его будут использовать летом). Если суммировать эти искажения, в целом по стране выходит немаленькая сумма, отметил Леонид Рудинский. В "Белтопгазе" также считают, что платить по одной цене будет удобнее и самим людям, которым будет проще планировать свои расходы.-0-