30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие по утилизации стойких органических загрязнителей начнут строить в Чечерске в 2019 году, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Глобальный экологический фонд выделил $12 млн. За эти деньги мы должны осуществить два проекта. Один из них - строительство предприятия в Чечерске по утилизации стойких органических загрязнителей. Стоит задача в течение трех лет запустить это предприятие. Думаю, в первом полугодии следующего года мы закупим оборудование и начнем строительство. Что касается второго проекта, он касается утилизации ПХБ-отходов (содержащих полихлорированные бифенилы)", - сказал Андрей Худык.

В этом году в Беларуси обеспечен прирост запасов строительного сырья, питьевой воды и др. "Но основным направлением работы НПЦ по геологии на сегодня является поиск нефти, газа и других полезных ископаемых, которые востребованы как на внутреннем рынке, так и на внешнем. В прошлом году мы добыли 1,65 млн т нефти, в этом году планируется добыть 1,67 млн т. Мы сегодня поставили перед собой задачу прирастать запасами как минимум на уровне добычи", - заявил министр.

По его мнению, ведомству необходимо доработать природоохранное законодательство. "Вопросы выдачи министерством разрешительных документов необходимо поднять на более высокий качественный уровень. Это и государственная экологическая экспертиза, и сертификация, и выдача лицензий, и контроль за их исполнением", - отметил он.

Андрей Худык также затронул вопрос строительства дороги на Ольманских болотах. "Мы однозначно всегда придерживаемся позиции, что необходимо не навредить окружающей среде. Но вместе с тем мы должны понимать и вопросы жизнедеятельности нашего общества, экономики. В данном случае есть проблема, связанная с тем, что невмешательство и не создание инфраструктуры принесет больше вреда, чем строительство там дороги", - считает он.

Министр также прокомментировал вопрос вырубки деревьев в населенных пунктах. "Уверен, что и местные органы власти, и работники территориальных органов Минприроды поступают в соответствии с природоохранным законодательством и с учетом наилучшего решения данного вопроса. У нас есть правило компенсационных посадок. В своей практике я всегда руководствовался тем, что за одно срубленное дерево высаживал 10. Мы контролируем эти вопросы", - добавил он.

Андрей Худык рассказал и о планах по совершенствованию работы Белгидромета. В этом году планируется ввести в эксплуатацию комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске в районе Уручья. Открылись автоматические метеостанции в Лепеле и Пружанах, до конца года в городах Беларуси появятся еще четыре новые станции. Постоянно ведется работа по повышению точности прогнозов.-0-