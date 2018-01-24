Предприятия должны активизировать работу по получению экологических сертификатов - Малкина

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия должны активизировать работу по получению экологических сертификатов, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина во время отчетной коллегии Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по результатам работы за 2017-й и задачам на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году в Минске 8 предприятий получили экологические сертификаты качества. Но для такого крупного города этого недостаточно. Нам нужно серьезно поработать над тем, чтобы субъекты хозяйствования сами понимали необходимость получения таких сертификатов и выстраивания своей работы на экологически безопасной основе", - сказала Ия Малкина. Она подчеркнула, что наличие сертификатов экологической безопасности, соответствие международным стандартам в сфере экологии в том числе способствует развитию экспорта.

Первый замминистра также обратила внимание на необходимость активной работы с населением. "Нам нужно больше говорить с людьми о том, какую политику в сфере экологии мы проводим, какие стратегические посылы мы для себя определили, как обеспечиваем экологическую безопасность нашего государства", - подчеркнула она.

Во время коллегии обсуждалась контрольная деятельность комитета в области охраны окружающей среды в Минске, охрана атмосферного воздуха и водных ресурсов, обращение с отходами, охрана и использование земель, животного и растительного мира, экологическое регулирование использования территорий, а также работа по экологическому просвещению и информированию граждан.-0-