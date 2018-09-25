Предприятия Госкомвоенпрома представляют новейшие разработки на оборонной выставке в Баку

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Госкомвоенпрома представляют новейшие разработки на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая проходит 25-27 сентября в Баку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

"Белспецвнештехника" выступает коллективным организатором объединенного стенда Госкомвоенпрома. На нем инновационные разработки представляют пять предприятий, входящих в систему комитета. Среди них ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". С самостоятельными экспозициями выступят НПООО "ОКБ ТСП", предприятия холдинга "БелОМО" и ООО "Оборонные инициативы".

Всего на выставку ADEX-2018 Беларусь делегировала 13 организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения. В белорусской экспозиции будет представлен широкий спектр новой и перспективной продукции, созданной с применением современных инновационных технологий. Это масштабные и макетные образцы роботизированной техники наземного и воздушного базирования, системы огневого поражения, боевые геоинформационные системы, в том числе мобильные средства радиосвязи, продукция оптического и оптико-электронного приборостроения, средства подвижности, инновационные разработки в области систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, бортовые комплексы обороны и индивидуальной защиты подвижных и площадных объектов, а также возможности предприятий по производству, модернизации, ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники.

Участниками выставки стали 224 компании из 29 стран мира. В четверку самых широко представленных вошли Турция, Россия, Израиль и Беларусь. Мероприятие планируют посетить 34 официальные делегации высокого уровня из 23 стран. Белорусскую делегацию на ADEX-2018 возглавляет председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.-0-