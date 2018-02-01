Председатель ДОСААФ России: масштаб сотрудничества с Беларусью растет с каждым годом

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Масштаб сотрудничества ДОСААФ Беларуси и России растет с каждым годом. Об этом сегодня в Бресте заявил журналистам председатель ДОСААФ Российской Федерации Александр Колмаков на заседании совместного президиума центральных советов ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Масштаб нашего сотрудничества с каждым годом расширяется. Становится больше направлений взаимодействия, увеличивается количество совместных мероприятий. Но мы продолжаем нарабатывать формы взаимодействия в новых условиях рыночной экономики", - подчеркнул Александр Колмаков. Он добавил, что основное внимание уделяется проведению совместных соревнований по видам спорта, которые культивируются ДОСААФ. В прошлом году состоялось 18 таких мероприятий, на 2018-й намечено провести не менее 14.

Еще одна тема для сотрудничества - подготовка специалистов для народного хозяйства и Вооруженных Сил. Однако методика их обучения требует совершенствования, считает председатель Центрального совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман. В частности, двум структурам предлагается обменяться опытом подготовки водителей различных категорий. Уже есть наработки для создания единой методики для инспекторов по вождению. "Критерием оценки деятельности наших школ является подготовка водителей. В настоящее время ДОСААФ Беларуси имеет высокий показатель - 62% слушателей сдают экзамены в ГАИ с первого раза", - отметил Иван Дырман.

Кроме того, белорусов заинтересовал опыт российских коллег по подготовке водолазов. "Я был впечатлен водолазной школой в Воронеже. Мы планируем создать в Беларуси школу подготовки водолазов, причем промышленных. Российская сторона пообещала оказать нам всяческую поддержку. Уверен, у нас получится осуществить задуманное", - подытожил Иван Дырман.

Совместный президиум центральных советов ДОСААФ Беларуси и России создан в марте 2014 года в рамках Союзного государства. Заседания президиума проводятся дважды в год.-0-