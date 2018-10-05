Председатель Госкомвоенпрома Беларуси: наш главный конкурент - это время

5 октября, Ивацевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко отмечает ускорение научного и технологического прогресса в последние годы, в связи с чем перед отечественными конструкторами возникают новые задачи по оперативной разработке необходимых для страны видов вооружений и военной техники. Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас наш главный конкурент - это время. Мы должны с этим справиться, и у меня нет сомнений, что мы это сделаем. За достаточно короткий промежуток времени наша страна смогла освоить производство ряда сложнейших систем вооружения. Некоторые системы, которые были показаны Президенту, не имеют аналогов в мире", - сказал руководитель ведомства.

В качестве примера Роман Головченко привел наработки в сфере беспилотной авиации, которые могут использоваться не только для выполнения военных, но и гражданских задач. Кроме того, параллельно с созданием беспилотников отечественные конструкторы занимаются разработкой устройств для борьбы с ними - как средства радиоэлектронной борьбы, так и огневого поражения.

Вместе с тем председатель Госкомвоенпрома признал, что во время демонстрации боевых возможностей техники не все получилось так, как было задумано. "Но, как сказал Президент, никакой трагедии в этом нет. Вопрос сейчас уже не столько в качестве вооружений, сколько в отработке навыков и повышении натренированности экипажей. Эту задача глава государства поставил абсолютно однозначно - надо готовить людей, тренировать. У них уже есть в руках оружие, есть чем воевать, надо повышать боевую выучку и слаженность", - сказал Роман Головченко.

Он также подчеркнул необходимость при разработке современных вооружений и техники работать быстро и на опережение, чтобы к моменту поступления в армию эти разработки не устаревали по причине быстрого появления тех или иных новаций, научных достижений. "Мы должны быть впереди, должны в небольшой стране вычленить людей, которые могут разрабатывать технологию, воплощать ее в железо и применять", - добавил председатель комитета. -0-