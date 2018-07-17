Председатель ГТК Беларуси о результатах оптимизации: жирок отсутствует всюду

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал о результатах оптимизации в ведомстве, сообщает БЕЛТА.

"Жирок отсутствует всюду. Мы абсолютно оптимально подошли в 2017 году к оптимизации таможенной службы. Сократили 100 человек, нашли такую возможность. Еще 400 были переведены в разряд служащих - это различного плана технический персонал. Это общие подходы, которые были доведены Администрацией Президента. Мы в том числе не исключение, и шли по тому пути. И оптимизация дала свои результаты", - рассказал Юрий Сенько.

Он отметил, что оптимизация продолжается, произойдет слияние таможни "Минск-2" и Минской региональной таможни. "Около 60 должностных лиц можно высвободить для перераспределения на иные участки, где у нас сейчас дефицит. Именно интеллектуальной рабочей силы", - добавил председатель ГТК.

Кроме того, таможенный комитет получает новое направление деятельности: с 1 января 2019 года сотрудники таможенных органов будут в некоторых пунктах пропуска осуществлять отдельные функции пограничного контроля, в частности паспортного. Особенно это касается тех мест, где нет пассажиропотока, но присутствуют товарные и транспортные потоки. "Скажем, машинист поезда… И мы с погранслужбой пришли к выводу, что содержать там полный штат пограничников нецелесообразно, что эти функции может выполнить и должностное лицо таможенной службы. А это не только деньги, это увеличение пропускной способности без модернизации пункта пропуска", - отметил Юрий Сенько. Как сообщалось БЕЛТА, в прошлом году эксперимент по организации такой работы уже проводился в международном автодорожном пункте пропуска "Козловичи".-0-