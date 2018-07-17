Председатель ГТК Беларуси отмечает ежегодный рост объема выявленных наркотиков

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько отмечает ежегодный рост объема выявленных наркотиков. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"С 2014 года мы видим серьезный рост количества выявленных наркотиков, как по числу случаев, так и объему товара, изъятого из незаконного оборота. 2014-й - 470 кг, 2015 год - уже около 800 кг, 2017-й - 1080 кг. В этом году 128 кг наркотиков, 250 кг прекурсоров (средств для изготовления наркотиков), 5,5 тыс. лекарственных препаратов, которые в своем составе содержали психотропные вещества", - рассказал руководитель ведомства.

Особое беспокойство у Юрия Сенько вызывает тот факт, что растет количество синтетических наркотиков и психотропных веществ, привыкание и зависимость от которых возникает практически с первого применения. "Это очень большая проблема", - подчеркнул он.

Председатель ГТК рассказал, что контрабандисты идут на различные ухищрения, пытаясь провезти незаконный товар, в том числе оборудуют тайники в дорогих новых авто, которые, по их мнению, не должны вызвать подозрений.

"Работа продолжается. Здесь никакой либерализации не должно быть. И все должны четко понимать, что за этим стоит здоровье населения", - добавил Юрий Сенько.

Ранее он рассказал журналистам об одном из недавних фактов: несколько дней назад в пункте пропуска "Брузги" был задержан гражданин России, который перемещал 1,1 кг кокаина. Наркотик предназначался для дальнейшего транзита в РФ. Тайник удалось выявить благодаря инспекционно-досмотровому комплексу - инспектор-рентгенолог смог увидеть в межпотолочном пространстве за обшивкой практически нового автомобиля "Ауди" закладки, две упаковки с кокаином, каждая по 550 г.-0-