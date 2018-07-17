Председатель ГТК рассказал о задержании крупных партий наркотиков

17 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В 2018 году на границе Беларуси были задержаны крупные партии наркотиков. Об этом после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задержаны крупные партии наркотических препаратов, которые в дальнейшем предназначались к транзиту по территории нашей страны. Как правило, все наркотики транзитного назначения в сторону России", - заявил председатель ГТК.

Он рассказал, что, в частности, несколько дней назад в пункте пропуска "Брузги" был задержан гражданин России, который перемещал 1,1 кг кокаина. Наркотик предназначался для дальнейшего транзита в РФ. По словам председателя ГТК, был достаточно серьезно изготовлен тайник, выявить который смогли благодаря инспекционно-досмотровому комплексу. "Инспектор-рентгенолог смог увидеть в межпотолочном пространстве за обшивкой практически нового автомобиля "Ауди" закладки - две упаковки с кокаином - каждая по 550 г", - сказал Юрий Сенько.-0-