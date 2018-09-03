Представители 13 государств проводят инспекцию воинских частей Вооруженных Сил Беларуси

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 13 государств проводят инспекцию двух воинских частей Вооруженных Сил Беларуси в рамках курса по выполнению международных договоров в области контроля над вооружениями, который проходит в республике с 27 августа по 7 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Курс проводится на базе департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси. В нем принимают участие 18 представителей верификационных центров государств - участников ОБСЕ из Великобритании, Германии, Дании, Италии, Литвы, Польши, Сербии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

"Целью проведения курса является изучение положений международных договоров в области контроля над вооружениями и углубление знаний специальной договорной терминологии на русском языке, а также обмен опытом работы представителей иностранных верификационных центров по вопросам выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - отметили в военном ведомстве.

В качестве преподавателей курса выступают опытные сотрудники управления верификации департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси, а также представители верификационных центров Венгрии, Германии, Казахстана, Украины и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.-0-