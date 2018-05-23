Представители 8 государств ОЗХО прошли обучение в Университете МЧС Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 8 государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прошли обучение в Университете МЧС Беларуси, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Комбинированный курс "Защита от химического оружия" прошли 12 человек из Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Ливана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Занятия проводились на базе филиала университета - в Институте переподготовки и повышения квалификации под Борисовом. Одним из лекторов был эксперт ОЗХО Альберт Киреев из России. Аудит обучения провел старший сотрудник Международного отдела по содействию и защите ОЗХО Шахрияр Катери, представляющий Исламскую Республику Иран.

Обучение проводилось для повышения уровня профессиональной компетентности инструкторов в области химической защиты. В процессе слушатели ознакомились с методиками подготовки специалистов по вопросам защиты от химического оружия, которые были апробированы на практических и теоретических занятиях.-0-