Представители Беларуси изучают в Китае опыт экономического развития и реформ

22 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Группа под руководством заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса 20-29 августа посещает Пекин и Шанхай с целью участия в семинаре для государственных служащих высокого уровня по изучению опыта экономического развития и современных реформ Китайской Народной Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Семинар организован Министерством коммерции КНР. В Пекине группа обсудит вопросы регулирования финансового рынка и развития современной финансовой системы Китая в Министерстве финансов КНР, ознакомится с системой социального обеспечения в рамках семинаров в Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. Кроме того, состоится знакомство с деятельностью крупнейших корпораций "Китайская туристическая группа" и "Алибаба Групп".

Запланировано посещение Шанхайской свободной экономической зоны для исследования китайского опыта в сфере инвестиций. В программе предусмотрено изучение опыта городского строительства и архитектуры Китая.-0-