Представители ДФР КГК Беларуси обменялись опытом с коллегами на форуме в Украине

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля обсудили с зарубежными коллегами совершенствование борьбы с преступностью в экономической сфере и ряд других вопросов на международном форуме в Украине, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Делегация Департамента финансовых расследований во главе с заместителем директора Андреем Прокопуком приняла участие в международном форуме "Финансовая и таможенная безопасность Украины: международное сотрудничество в гармонизированном европейском пространстве", который состоялся в городе Ирпень. Работники финансовой милиции обменялись с зарубежными коллегами опытом, особый акцент был сделан на борьбе с экономической преступностью. Также участвовали в дискуссии представители Консультативной миссии Евросоюза, государственных органов Великобритании и Грузии.
По итогам форума выработаны практические рекомендации по совершенствованию нормативного, институционального и кадрового обеспечения финансовой и таможенной безопасности. Предложены обновленные формы и методы организации и проведения финансовых расследований и разведки. Дана оценка развитию международных стандартов и выполнению международных обязательств в сфере противодействия легализации теневых доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.-0-
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