Представители ФПБ будут включены в состав общественно-консультативного совета при МАРТ

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Федерации профсоюзов Беларуси будут включены в состав общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Такое решение принято во время рабочей встречи руководства Федерации профсоюзов, Национального банка и МАРТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Профсоюзы, работая непосредственно с людьми на предприятиях и в организациях, из первых уст получают информацию о том, какие вопросы сейчас актуальны для трудящихся. Для нас действительно важно то, что мы будем участвовать в обсуждении готовящихся документов, в том числе касающихся вопросов ценообразования, со всеми заинтересованными в рамках общественно-консультативного совета при МАРТ", - сказал председатель ФПБ Михаил Орда.

В совет входят представители госорганов, бизнес-ассоциаций и союзов, научное сообщество, парламентарии. Одна из основных задач совета - объективное рассмотрение и обсуждение проектов нормативных правовых актов, разработанных МАРТ.

Как отметили в пресс-службе, проекты нормативных правовых актов, затрагивающие трудовые и социально-экономические интересы граждан, направляются в Федерацию профсоюзов Беларуси для внесения возможных замечаний и предложений. Только за 2017 год более 50 проектов документов были направлены в ФПБ для согласования.

На встрече стороны обсудили проблемные вопросы погашения задолженности организациями, находящимися в стадии экономической несостоятельности (банкротства). Речь шла о системе страхования рисков невыплаты заработной платы. "Социальные партеры поддержали необходимость развития такого института в нашей стране и договорились совместно выработать новые подходы к его формированию с учетом как международного опыта, так и экономических реалий", - добавили в пресс-службе.

Особое внимание уделили итогам профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары и услуги. "Каждое ведомство, орган власти, принимая какое-то решение по вопросам ценообразования, должны анализировать, как это в целом отразится на финансовом положении человека", - подчеркнул Михаил Орда.-0-