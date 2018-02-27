Представители ИАЦ рассказали депутатам о технологиях изучения общественного мнения

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители информационно-аналитического центра (ИАЦ) на встрече в Палате представителей рассказали депутатам о технологиях изучения общественного мнения и возможностях использования социологических данных в деятельности государственных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

Открывая встречу, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк подчеркнул ее актуальность. "Такой разговор поможет депутатам в ежедневной работе", - убежден он.

Директор Информационно-аналитического центра Алексей Дербин

Начальник управления социологических исследований ИАЦ Игорь Пинчук рассказал парламентариям об особенностях анализа социологической информации, привел примеры ее некорректного использования, манипуляции общественным мнением с помощью социологических исследований, факты искажения результатов опросов. Так, недавно некоторые СМИ разместили информацию о якобы выросшем в Беларуси числе коррупционных преступлений, использовав в том числе результаты социсследований ИАЦ. Игорь Пинчук обратил внимание, что, во-первых, они были представлены как данные 2017 года - на деле же являются данными 2016-го. Во-вторых, если посмотреть результаты аналогичных соцопросов ИАЦ прошлых лет, то получается, что количество респондентов, считающих, что в Беларуси широко распространено такое явление, как коррупция, наоборот снижается. А по итогам 2016 года их было практически столько же, сколько и тех, кто считает, что коррупция в стране распространена мало. Однако эти тенденции не нашли отражения в публикациях.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк

Встреча состоялась по инициативе группы парламентариев, наиболее активно взаимодействующих с ИАЦ. Его директор Алексей Дербин высоко оценил уровень такого сотрудничества. Говоря о важности встречи, он отметил, что информационное поле наводнено разного рода социологической информацией. Даже у неискушенного наблюдателя данные многих социологических исследований вызывают как минимум непонимание. "При более детальном изучении при помощи специалистов выясняется, что эти данные получены без соблюдения установленной процедуры, а значит, доверять им нельзя. Но даже объективно полученные результаты могут быть искажены, интерпретированы совершенно не в том контексте, смысле, который изначально закладывался", - констатировал директор ИАЦ.

Начальник управления социологических исследований ИАЦ Игорь Пинчук

В этой связи по итогам встречи ее участники пришли к выводу, что эффективность законотворческой деятельности во многом зависит от навыков работы с результатами социсследований. При этом их необходимо использовать в комплексе с другими справочными и статическими материалами.

Ежегодно центр проводит 60-80 опросов общественного мнения, в которых принимают участие до 60 тыс. респондентов.-0-

Во время заседания

Фото Геннадия Жинкова