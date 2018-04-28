Представители китайских СМИ посетят с пресс-туром Беларусь

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители средств массовой информации КНР посетят с пресс-туром Беларусь 29 апреля - 4 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Доме прессы.

Целью пресс-тура станет продвижение белорусских товаров на китайский рынок, содействие экспорту туристических услуг, укрепление отношений между двумя странами.

Журналисты из Китая посетят известные достопримечательности Беларуси, побывают в Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирском замке. На примере Национального художественного музея и Большого театра оперы и балеты они познакомятся с белорусским искусством.

Гости из Поднебесной побывают на ведущих белорусских предприятиях - производителях молочной и кондитерской продукции. Их познакомят со спецификой работы "Савушкиного продукта" и "Коммунарки". Расскажут журналистам и о развитии в Беларуси медицинской отрасли. Для этого они посетят Республиканскую больницу спелеолечения в Солигорске.

Представители китайских средств массовой информации примут участие в открытии XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі". Для них также будет организована пресс-конференция председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.-0-