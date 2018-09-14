Представители молодежи предложили разработать символику Союзного государства

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители белорусской и российской молодежи предложили разработать символику Союзного государства. Такая инициатива прозвучала на парламентских слушаниях "Роль Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России во взаимодействии молодежных организаций Беларуси и России", которые состоялись сегодня в Ростове-на-Дону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.
"Представители комиссий Молодежной палаты при Парламентском собрании сообщили о необходимости создания финансового механизма грантовой поддержки совместных белорусско-российских проектов, предложили разработать символику Союзного государства, провести работу по дальнейшему формированию положительного имиджа Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Также поступили инициативы по развитию студенческого обмена, разработке и популяризации совместных туристских программ и маршрутов, созданию общих информационных порталов".
На слушаниях были представлены доклады по организации и перспективам совместной деятельности молодежных объединений Беларуси и России, обсуждены пути совершенствования законодательства в области поддержки молодежи.
В мероприятии, которое прошло во время фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", приняли участие депутаты Парламентского собрания, руководители Молодежной палаты при Парламентском собрании, Белорусского республиканского союза молодежи, Российского союза молодежи, члены молодежных организаций Беларуси и России.-0-
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