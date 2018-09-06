Представители разных национальностей в телепроекте ОНТ расскажут о второй родине - Беларуси

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители разных национальностей в телепроекте ОНТ "Судьба моя - Беларусь", приуроченном к Году малой родины, расскажут о своей второй родине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе телеканала.

Премьера проекта "Судьба моя - Беларусь" состоится 8 сентября. Первый выпуск расскажет о фольклорном ансамбле из Борисовского района "Шматгалоссе". Он объединил представителей 12 национальностей. В проекте также примут участие скульптор абхазского происхождения Геннадий Лакоба из Гродно, сирийский врач Хасан Кутейба из Минска, афганцы, армяне, цыгане, англосаксы и представители таких редких национальностей, как езиды и талыши. География съемок проекта - все регионы Беларуси.

Как рассказал автор и ведущий проекта Тенгиз Думбадзе, для него он особенный еще и тем, что во время съемок ему впервые удалось так много времени провести в Беларуси: побывать в глубинке, увидеть душу каждого народа, для которых страна стала второй родиной. Все семьи, о которых будет вестись рассказ, - интернациональные. Каждый из героев поведает свою историю: что его привело в Беларусь, как удалось здесь найти себя, создать семью, сочетать свои традиции с белорусскими и не забывать о родной стране.-0-