Представители СМИ играют важную роль в развитии социального партнерства - ФПБ

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители средств массовой информации играют важную роль в развитии социального партнерства. Такое мнение высказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич на встрече с представителями региональных СМИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"III Форум "Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства", который мы проводим совместно с Министерством информации, еще раз подтвердил значимость конструктивного диалога в обществе. Это площадка, где мы можем рассказать журналистам о том, чем занимается наша организация, с какими инициативами мы выступаем и с их помощью донести до людей информацию об организации, которая никогда не оставит людей один на один с какими-то проблемами", - сказала Елена Манкевич. По ее словам, журналисты в свою очередь помогают узнать, чем живут регионы, с какими вопросами и проблемами к ним обращаются люди и чего они ждут от профсоюзов.

За два дня работы форума (30-31 января) представители средств массовой информации совместно с профсоюзным активом обсудили наиболее значимые и актуальные вопросы, затрагивающие интересы человека труда. Речь шла о контрактной форме найма, реализации норм по содействию занятости людей, совершенствовании пенсионного законодательства, правах молодых специалистов, сохранении и развитии института наставничества на предприятиях. В решении этих вопросов должна быть заинтересованность и движение навстречу друг другу всех сторон социального партнерства - нанимателей, профсоюзов и органов власти.

"Успешное решение вопросов социального партнерства - одна из важнейших государственных задач, в его основе - трехстороннее соглашение между правительством, профсоюзами и нанимателями. Свою роль в его реализации играют также средства массовой информации, которые помогают донести объективную информацию людям и найти компромиссное решение", - отметила начальник управления информационно-аналитической работы Министерства информации Татьяна Хмель.-0-