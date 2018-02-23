Представителю полка "Нормандия-Неман" французу Андре Пейрони вручили орден Почета

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Почета за значительный личный вклад в освобождение Беларуси во время Второй мировой войны, дело укрепления мира, дружественных отношений и единства народов Беларуси и Франции награжден Андре Пейрони. Сегодня награда от имени Президента Беларуси была торжественно вручена обладателю, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси во Франции.

Андре Пейрони - последний проживающий во Франции представитель авиационного полка "Нормандия-Неман", авиамеханик самолета, на котором летал Герой Советского Союза Марсель Лефевр. Принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"В нашей стране, понесшей огромные жертвы в годы Второй мировой войны, свято берегут память о совместной борьбе против общего врага - фашизма. Эскадрилья "Нормандия-Неман" - яркий пример дружбы и братства по оружию представителей народов, которые сражались за нашу свободу", - сказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко на официальной церемонии вручения.

Он поблагодарил ветерана за мужество и подвиг. "Наша задача - вовремя сказать спасибо тем, кто освобождал наши земли и семьи, а также укрепить эту дружбу и передать память о подвигах легендарной эскадрильи потомкам", - сказал посол.-0-