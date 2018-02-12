Предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью - Ермошина

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина во время открытого диалога на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности".

"Данные выборы проходят гораздо более оживленно в плане ведения предвыборной агитации. У нас впервые на местных выборах появились уличные мероприятия. Это все заслуга БРСМ и объединения "Белая Русь". Кроме этого, все акции, которые повсеместно проходят в городах, особенно в крупных, воспринимаются избирателями крайне серьезно. Все это возбуждает интерес у людей к выборам и, я надеюсь, позитивно отразится на явке. Ведь у нас нет никаких иных внутренних ресурсов помимо этой общественной работы по привлечению избирателей", - сказала Лидия Ермошина.

Она отметила, что молодежь в Беларуси составляет 25% населения, поэтому их голоса существенным образом влияют на волеизъявление избирателей. "Молодые избиратели не очень активны, они достаточно пассивны. Но благодаря в том числе тому, что подавляющая часть молодого населения у нас студенты, а учебные заведения проводят работу по привлечению избирателей на выборы, они все-таки в избирательных кампаниях больше участвуют. Я думаю, что, если бы этой работы не было, их участие было бы слабее. Но их голос слышен, и их голос решает", - подчеркнула председатель ЦИК.

Касаясь вопроса готовности избирательных участков к приему избирателей, Лидия Ермошина проинформировала, что на данный момент там проводятся генеральные репетиции. "Наши участковые комиссии уже отчитались перед вышестоящими районами. Сейчас отчеты поступают в Центральную комиссию уже из областей и города Минска о готовности участков, о количестве ящиков для голосования, о списках избирателей. Поэтому сегодня мы будем обладать всей информацией. Очевидно, в первый день возможны какие-то накладки, но я не думаю, что они повлияют на волеизъявление избирателей", - пояснила глава ЦИК.

Также Лидия Ермошина добавила, что ожидается довольно высокая досрочная явка избирателей. "У нас обычно досрочная явка достаточно активная. Это объясняется тем, что бюджетники, студенты, многие пенсионеры голосуют досрочно. Поэтому думаю, что явка будет составлять, очевидно, даже в крупных городах более 50%, но а на селе она будет всеохватной", - сообщила она.

Открытый диалог на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности" прошел в Республиканском доме молодежи и открыл череду мероприятий всебелорусской акции БРСМ "За любимую Беларусь!". В преддверии старта досрочного голосования на выборах в местные Советы депутатов Беларуси 28-го созыва участниками диалога стали актив БРСМ, кандидаты в депутаты Мингорсовета, победитель республиканского конкурса профессионального мастерства "Учитель года - 2017" Светлана Румянцева, победители республиканского конкурса "Семья года - 2017" супруги Александр и Наталья Петрушко, а также известные спортсмены, популярные телеведущие и исполнители.

В качестве экспертов актуальной молодежной дискуссии выступили председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, член Совета Республики Национального собрания, руководитель РНПЦ "Трансплантации органов и тканей" Олег Руммо, депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Богданович.

Перед началом диалога гости мероприятия приняли участие в республиканской акции "Молодежь решает!" и написали наказы будущим депутатам местных Советов.

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте всебелорусской акции "За любимую Беларусь!", главными задачами которой являются формирование у молодежи патриотизма, гражданского самосознания, общечеловеческих ценностей, уважения к традициям истории и культуры народа, расширение сферы общения молодежи в совместной деятельности.

Мероприятия акции проводятся в течение года и посвящены различным знаковым событиям в общественно-политической жизни государства (выборы в местные Советы депутатов и др.), праздникам как страны в целом (День Государственного герба и Государственного флага Беларуси, День Независимости и др.), так и отдельных регионов (дни города, юбилей области и др.), в том числе популярным в молодежной среде праздникам (День молодежи, День студента, День всех влюбленных и др.).-0-