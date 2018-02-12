Предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью - Ермошина

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 февраля 2018, Вт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4499
USD 1.9959
RUB 3.4423
Главное
Во время церемонии Лукашенко: продовольственная безопасность страны - основа успешной экономики
Президент
Более 20 резидентов, ввод инфраструктуры и переезд из Минска в пригород: итоги 2017 года в парке "Великий камень"
Экономика
Беларусбанк до конца года направит Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья
Экономика
Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета в Подмосковье нет
Общество
Щедрая Масленица от "Удачи в придачу"! Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграла 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три автомобиля!
Общество
Реклама на сайте
Лента новостей
Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 8 комплектов наград
01:00 Спорт
США собираются строить орбитальную станцию на Луне
00:20 Технологии
Сроки строительства "Газпром центра" в Минске продлены до 2020 года
00:05 Экономика
Около 600 человек обратились за помощью после карнавала в Бразилии
Вчера 23:30 В мире
Range Rover "взлетел" по 999-ступенчатой лестнице - видео
Вчера 23:06 Калейдоскоп
"Живую легенду автоспорта" Ford Sierra продают за 280 тыс. долларов
Вчера 22:45 Калейдоскоп
Ванесса Трамп госпитализирована после вскрытия конверта с белым порошком
Вчера 22:24 В мире
Лицеисты БГУ победили на республиканском турнире юных физиков
Вчера 22:05 Общество
Итальянец прятал 41 млн фальшивых евро в пластиковых бочках
Вчера 22:05 В мире
Пассажирский самолет экстренно вернулся в российский аэропорт Внуково из-за задымления
Вчера 21:58 В мире
Кравченко и Пинтер обсудили взаимодействие Беларуси и Ватикана
Вчера 21:42 Политика
Солигорская птицефабрика увеличит производство перепелиных яиц в 2018 году в полтора раза
Вчера 21:33 Новости компаний
Общественное обсуждение создания химлаборатории в районе Севастопольского парка проходит в Минске
Вчера 21:20 Регионы
В Совете Республики обсудили совершенствование законодательства для привлечения инвестиций
Вчера 21:11 Экономика
Мужчина выпал из окна общежития в Минске
Вчера 20:25 Происшествия
Двое юных минчан получили тяжелые травмы при катании на тюбингах во дворах
Вчера 20:04 Происшествия
Предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью - Ермошина
Вчера 19:47 Общество
Саакашвили депортирован из Украины в Польшу
Вчера 19:30 В мире
ВИДЕО: Что делать, если провалился под лед
Вчера 18:59 Заголовки новостей
Щедрая Масленица от "Удачи в придачу"! Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграла 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три автомобиля!
Вчера 18:59 Общество
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Открытый диалог Открытый диалог
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью - Ермошина

Общество 12.02.2018 | 19:47
Во время открытого диалога
Во время открытого диалога
Открытый диалог Новости сюжета Открытый диалог
Другие сюжеты

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина во время открытого диалога на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности".

"Данные выборы проходят гораздо более оживленно в плане ведения предвыборной агитации. У нас впервые на местных выборах появились уличные мероприятия. Это все заслуга БРСМ и объединения "Белая Русь". Кроме этого, все акции, которые повсеместно проходят в городах, особенно в крупных, воспринимаются избирателями крайне серьезно. Все это возбуждает интерес у людей к выборам и, я надеюсь, позитивно отразится на явке. Ведь у нас нет никаких иных внутренних ресурсов помимо этой общественной работы по привлечению избирателей", - сказала Лидия Ермошина.

Она отметила, что молодежь в Беларуси составляет 25% населения, поэтому их голоса существенным образом влияют на волеизъявление избирателей. "Молодые избиратели не очень активны, они достаточно пассивны. Но благодаря в том числе тому, что подавляющая часть молодого населения у нас студенты, а учебные заведения проводят работу по привлечению избирателей на выборы, они все-таки в избирательных кампаниях больше участвуют. Я думаю, что, если бы этой работы не было, их участие было бы слабее. Но их голос слышен, и их голос решает", - подчеркнула председатель ЦИК.

Касаясь вопроса готовности избирательных участков к приему избирателей, Лидия Ермошина проинформировала, что на данный момент там проводятся генеральные репетиции. "Наши участковые комиссии уже отчитались перед вышестоящими районами. Сейчас отчеты поступают в Центральную комиссию уже из областей и города Минска о готовности участков, о количестве ящиков для голосования, о списках избирателей. Поэтому сегодня мы будем обладать всей информацией. Очевидно, в первый день возможны какие-то накладки, но я не думаю, что они повлияют на волеизъявление избирателей", - пояснила глава ЦИК.

Также Лидия Ермошина добавила, что ожидается довольно высокая досрочная явка избирателей. "У нас обычно досрочная явка достаточно активная. Это объясняется тем, что бюджетники, студенты, многие пенсионеры голосуют досрочно. Поэтому думаю, что явка будет составлять, очевидно, даже в крупных городах более 50%, но а на селе она будет всеохватной", - сообщила она.

Открытый диалог на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности" прошел в Республиканском доме молодежи и открыл череду мероприятий всебелорусской акции БРСМ "За любимую Беларусь!". В преддверии старта досрочного голосования на выборах в местные Советы депутатов Беларуси 28-го созыва участниками диалога стали актив БРСМ, кандидаты в депутаты Мингорсовета, победитель республиканского конкурса профессионального мастерства "Учитель года - 2017" Светлана Румянцева, победители республиканского конкурса "Семья года - 2017" супруги Александр и Наталья Петрушко, а также известные спортсмены, популярные телеведущие и исполнители.

В качестве экспертов актуальной молодежной дискуссии выступили председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, член Совета Республики Национального собрания, руководитель РНПЦ "Трансплантации органов и тканей" Олег Руммо, депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Богданович.

Перед началом диалога гости мероприятия приняли участие в республиканской акции "Молодежь решает!" и написали наказы будущим депутатам местных Советов.

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте всебелорусской акции "За любимую Беларусь!", главными задачами которой являются формирование у молодежи патриотизма, гражданского самосознания, общечеловеческих ценностей, уважения к традициям истории и культуры народа, расширение сферы общения молодежи в совместной деятельности.

Мероприятия акции проводятся в течение года и посвящены различным знаковым событиям в общественно-политической жизни государства (выборы в местные Советы депутатов и др.), праздникам как страны в целом (День Государственного герба и Государственного флага Беларуси, День Независимости и др.), так и отдельных регионов (дни города, юбилей области и др.), в том числе популярным в молодежной среде праздникам (День молодежи, День студента, День всех влюбленных и др.).-0-

﻿
Теги
Белая Русь, БРСМ, выборы в Беларуси, Ермошина, местные выборы, ЦИК
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Исключительно через Белорусское телеграфное агентство
Погодные условия в Пхенчхане оставляют желать лучшего - Домрачева
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на ОИ, белорусы далеко от пьедестала
Электробус начал курсировать по автобусному маршруту №1 в Минске
Пассажирский самолет экстренно вернулся в российский аэропорт Внуково из-за задымления
Более 700 красавиц приняли участие в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018"
Изменения в указ о лжепредпринимательстве могут быть внесены на рассмотрение Президента до конца февраля
Разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было - СК России
Применение упрощенной системы налогообложения в 2018 году обсудят на онлайн-конференции в БЕЛТА 15 февраля
Интрига национального отборочного тура "Евровидения-2018" разрешится 16 февраля
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Солигорская птицефабрика увеличит производство перепелиных яиц в 2018 году в полтора раза
Гомельский химзавод в 2017 году увеличил производство удобрений на 16,6% до рекордных 850 тыс. т
Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик
"Могилевхимволокно" начнет выпуск современного полиэфирного волокна в июле
Туровский молочный комбинат запустил новые линии по производству полутвердых и мягких сыров
Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Чашникской межрайонной базы
Новый азотный комплекс планируется построить на "Гродно Азот"
Беларусбанку в 2018 году компенсируют потери от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату
Ружанская мебельная фабрика возобновит работу в феврале
Правительство предоставит Белагропромбанку и Беларусбанку гарантии по кредитам 4 предприятий Витебской области
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4499 BYN 2.445 BYN 2.45 BYN
USD
1.9959 BYN 1.992 BYN 1.997 BYN
RUB
3.4423 BYN 3.43 BYN 3.44 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Оригинальная 3D валентинка своими руками
Все видео

Фотоновости

Канадец Микаэль Кингсбери выиграл золото Олимпиады в могуле
Все фото

Инфографика

Досрочное голосование Досрочное голосование на местных выборах в Беларуси пройдет с 13 по 17 февраля.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: в Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая
Лукашенко рассчитывает на успешную реализацию стратегических белорусско-иранских проектов
Лукашенко направил приветствие участникам V Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает"
Политика
Фото из архива План подготовки законопроектов на 2018 год утвержден в Беларуси
Кравченко и Пинтер обсудили взаимодействие Беларуси и Ватикана
Кравченко обсудил с госсекретарем МИД Латвии развитие сотрудничества Беларуси с ЕС
Экономика
Фото из архива Беларусбанк до конца года направит Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья
Сроки строительства "Газпром центра" в Минске продлены до 2020 года
В Совете Республики обсудили совершенствование законодательства для привлечения инвестиций
Происшествия
Фото из архива Заключен под стражу мужчина, нападавший на женщин в Серебрянке
Мужчина выпал из окна общежития в Минске
Двое юных минчан получили тяжелые травмы при катании на тюбингах во дворах
Регионы
Владимир Кравцов. Фото из архива Кравцов: Гродненская область в 2017 году выполнила все основные ключевые показатели эффективности
Общественное обсуждение создания химлаборатории в районе Севастопольского парка проходит в Минске
В Брестской области кандидаты в депутаты стали активнее использовать возможности встреч с избирателями
Спорт
Лаура Дальмайер Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования на ОИ-2018, Дарья Домрачева финишировала 37-й
Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 8 комплектов наград
Спортсмены Канады 12 февраля завоевали две золотые медали на Олимпиаде
Технологии
Приложение "Голосую" стало доступно и для телефонов с iOS
США собираются строить орбитальную станцию на Луне
Определены победители первого в Беларуси образовательного Scratch-хакатона
Культура
Ирина Дрига. Фото из архива Объявление Года малой родины поспособствует развитию местных традиций и обычаев - Дрига
Выставочный проект "Красочные орнаменты родных языков" представит Национальная библиотека Беларуси
Рисунки и гравюры Ивана Шишкина представит выставка в Доме Ваньковичей
В мире
Фото Reuters Разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было - СК России
Около 600 человек обратились за помощью после карнавала в Бразилии
Ванесса Трамп госпитализирована после вскрытия конверта с белым порошком
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля
Range Rover "взлетел" по 999-ступенчатой лестнице - видео
"Живую легенду автоспорта" Ford Sierra продают за 280 тыс. долларов
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Путешествие в библиобусе, или Как корреспондент «7 дней» кулинарить научилась
Бабушка в соцсетях
Абстрактные и реальные миры Льва Томильчика
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия