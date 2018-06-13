Премии СНГ за достижения в области качества будут вручены в Минске 18 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг будут вручены в Минске 18 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества.

Участие в церемонии награждения, которая пройдет в штаб-квартире СНГ в белорусской столице, примет председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. От Беларуси победителями стали ОАО "Моготекс" (Могилев), ОАО "Гродненский мясокомбинат", УО "Гродненский государственный медицинский университет". Дипломантом признано РУП "Национальный аэропорт Минск".

Решение о присуждении премии принято на заседании Экономического совета СНГ в марте. Десяти организациям присвоено звание лауреатов конкурса, четыре удостоены звания дипломантов. Среди победителей также предприятия и организации из Азербайджана, Казахстана и России. "Премия Содружества за достижения в области качества продукции и услуг - самая престижная награда в СНГ, которая вручается лучшим организациям, достигшим значительных успехов в области качества продукции и услуг. Ее цели - стимулирование производства высококачественной и конкурентоспособной продукции, оказания высококачественной услуги, повышение экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей стран СНГ как на рынке Содружества, так и на мировом", - пояснили в пресс-службе.

Конкурс на соискание премии проводится в два этапа. На республиканском оценку претендентам дают национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации. Лучшие организации СНГ определяют экспертные комиссии.-0-