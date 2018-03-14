Премьерный показ фильма о внутренних войсках Беларуси "Патруль 113" прошел в Минске

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ художественного фильма о внутренних войсках Беларуси "Патруль 113" прошел в Минске в в/ч 3214, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фильм, посвященный 100-летию внутренних войск, создан самими военнослужащими. Он рассказывает о быте и задачах современных внутренних войск. Его сюжет основан на реальных событиях. Главные герои фильма - солдаты-срочники.

Почетными гостями премьеры стали министр внутренних дел Игорь Шуневич и заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев.

"Мне было приятно видеть в нем всех, кого знаю. Оно немного камерное, я не скажу, что широкие массы зрителей по всему миру будут с восторгом его смотреть, оно будет интересно тем, кто служил во внутренних войсках. Они узнают в нем предметы быта, свой военный городок, своих товарищей", - поделился впечатлениями от премьеры Юрий Караев.

Перед премьерой командующий встретился с представителями республиканских СМИ. За плодотворное сотрудничество с внутренними войсками, профессионализм и творческий подход журналисты были награждены нагрудными знаками, почетными грамотами, юбилейными медалями "100 год унутраным войскам МУС Рэспублiкi Беларусь".

Фотокорреспондент БЕЛТА Рамиль Насибулин награжден нагрудным знаком "За самаадданую службу" II степени. Корреспондент отдела политической и социальной информации Светлана Пекарь за профессионализм и творческий подход, проявленные при подготовке материалов, освещающих деятельность внутренних войск МВД, удостоена грамоты.-0-