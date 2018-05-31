Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды пройдет в БЕЛТА 4 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 июня в 10.00.

Глава профильного ведомства расскажет о том, как в Беларуси решаются основные задачи в деле охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в том числе о развитии минерально-сырьевой базы, наведении порядка на земле, совершенствовании работы Белгидромета и др.

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