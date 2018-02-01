Пресс-конференция на тему борьбы с киберпреступлениями пройдет в пресс-центре БЕЛТА 5 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 февраля в 14.00.

О ситуации в области сетевой безопасности в Беларуси и новых вызовах, практике борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий и развитии международного сотрудничества, о юридических и технических основах защиты от киберугроз расскажут представители Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-