Пресс-конференция о Дне молодежи на "Славянском базаре в Витебске" пройдет в БЕЛТА 12 июля

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная Дню молодежи "Мой родны кут, як ты мне мілы" на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", состоится в пресс-центре БЕЛТА 12 июля в 12.00.

На пресс-конференции первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк расскажет подробности проведения молодежного праздника в нынешнем году. В мероприятии также примут участие партнеры Дня молодежи на "Славянском базаре в Витебске": председатель молодежной федерации воркаута Александр Сергиенко, руководитель добровольного некоммерческого объединения любителей автозвука "Белорусская Лига Автозвука" Андрей Семавин и др.

День молодежи состоится в фестивальном Витебске 14 июля. В его мероприятиях будут участвовать делегации областных и минской городской организаций БРСМ, победители областных и минского городского туров республиканского конкурса "Битва диджеев "Беларусь и Я", молодежного фестиваля "Огонь танца", представители молодежных общественных организаций, творческих клубов и объединений, субкультур (спортсмены, фристайлисты, черлидеры, роллеры, скейтеры, силовые экстремалы, воркаутеры, граффитисты), творческая молодежь.

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