Пресс-конференция о подготовке телекоммуникационной инфраструктуры Минска к Европейским играм-2019 пройдет в БЕЛТА 26 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-коференция "Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм" состоится в пресс-центре БЕЛТА 26 июня в 11.00.

Как телекоммуникационные сети белорусской столицы готовят к увеличению нагрузки во время Европейских игр - 2019? Какие технические решения будут применены для обеспечения надежной сотовой связью объектов, задействованных в подготовке и проведении масштабного мультиспортивного форума? Каким образом будет обеспечена связь на стадионе "Динамо", на котором пройдет церемония открытия и закрытия Евроигр, а также соревнования?

В пресс-конференции примут участие директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, заместитель директора фонда Анатолий Котов, менеджер по маркетингу фонда Максим Кошкалда, генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович и руководитель технического департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Алексей Тяжких.

Во время пресс-конференции состоится подписание договора между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и СООО "Мобильные ТелеСистемы" о придании мобильному оператору МТС статуса национального партнера II Европейских игр 2019 года.

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