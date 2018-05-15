Пресс-конференция о проведении конкурса WorldSkills Belarus 2018 пройдет в БЕЛТА 17 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная проведению III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018, состоится в пресс-центре БЕЛТА 17 мая в 12.00.

В пресс-конференции примут участие первый заместитель министра образования Вадим Богуш, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, главные эксперты конкурса WorldSkills Belarus по компетенциям.

III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 пройдет в Минске 22-23 мая. Конкурс состоится по стандартам международного движения WorldSkills International и объединит соревнования по 37 профессиям. В нем примут участие более 300 учащихся, студентов, молодых рабочих из всех регионов страны.

Одной из задач движения WorldSkills является повышение стандартов профессиональной подготовки и квалификации, что чрезвычайно актуально для Беларуси. Национальный чемпионат в полной мере должен продемонстрировать имеющиеся ресурсы системы образования и ее партнеров - промышленных предприятий по подготовке профессиональных кадров для инновационной экономики. В 2019 году победители национального конкурса примут участие в мировом чемпионате WorldSkills в Казани.

О национальном конкурсе профмастерства, проблемах повышения качества подготовки профессиональных кадров, об участии белорусских предприятий в подготовке сборной к выступлению на международном чемпионате WorldSkills, а также о программе кадрового обеспечения инновационной экономики и развития движения WorldSkills, JuniorSkills на 2018-2021 годы и перспективах развития сотрудничества в формате макрорегионального объединения Worldskills Eurasia расскажут участники пресс-конференции.

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