Пресс-конференция о развитии туристического потенциала Беларуси пройдет в БЕЛТА 24 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новые возможности для развития туристического потенциала Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 сентября в 15.00.

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в преддверии международной выставки "Турбизнес-2018" подведет предварительные итоги туристического сезона, поделится планами по развитию въездного туризма с учетом возможности 30-дневного безвизового пребывания в Беларуси и мерах по стимулированию внутреннего туризма. Он также расскажет о подготовке туристической инфраструктуры к Европейским играм 2019 года и планах по совершенствованию регулирования туристической отрасли.

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