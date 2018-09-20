Пресс-конференция о развитии туристического потенциала Беларуси пройдет в БЕЛТА 24 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новые возможности для развития туристического потенциала Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 сентября в 15.00.
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в преддверии международной выставки "Турбизнес-2018" подведет предварительные итоги туристического сезона, поделится планами по развитию въездного туризма с учетом возможности 30-дневного безвизового пребывания в Беларуси и мерах по стимулированию внутреннего туризма. Он также расскажет о подготовке туристической инфраструктуры к Европейским играм 2019 года и планах по совершенствованию регулирования туристической отрасли.
Аккредитация СМИ обязательна. Аккредитоваться можно по телефонам (017) 327-83-25, (029) 347-40-23, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения.
Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
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