Пресс-конференция о развитии велосипедного движения в Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 28 апреля

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам" состоится в пресс-центре БЕЛТА 28 апреля в 12.30.

Велодвижение в Беларуси начало активно развиваться относительно недавно, но с каждым годом становится все более популярным. Безусловным лидером по числу велосипедистов является столица: по данным ОО "Минское велосипедное общество", в 2017 году в пользовании у минчан насчитывалось около 800 тыс. велосипедов, при этом около 8% взрослых жителей столицы в теплый сезон ездят на велосипеде практически ежедневно, а 40% - несколько раз в месяц.

В ближайшие годы число белорусов, предпочитающих этот экономичный и экологичный вид транспорта, будет только расти - это общеевропейский тренд. А значит, уже сейчас необходимо комплексно развивать соответствующую инфраструктуру и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности велосипедистов как участников дорожного движения.

Государственную политику в этой сфере определяет Концепция развития велосипедного движения в Беларуси, принятая в январе текущего года. О том, какие основные проблемы предстоит решить, чтобы сделать городскую среду дружественной велосипедистам, и что для этого планируется сделать в ближайшее время, расскажут представители Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникаций, Мингорисполкома, Министерства архитектуры и строительства, а также ОО "Белорусское велосипедное общество".

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