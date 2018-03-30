Пресс-конференция о соблюдении природоохранного законодательства во время весеннего нереста пройдет в БЕЛТА 3 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста" состоится в пресс-центре БЕЛТА 3 апреля в 11.00.

Нерест – важнейшее звено в жизненном цикле рыб, обеспечивающее воспроизводство и непрерывное обновление видов. Большинство обитающих в белорусских водоемах рыб нерестится весной, поэтому в весенний период вводятся особые охранные меры.

31 января 2018 года в Беларуси вступили в силу законодательные изменения, позволяющие привлекать к ответственности индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц за незаконное изготовление, хранение, а также за нелегальную продажу сетей и сетных орудий. О практике и первых результатах применения этой нормы, а также в целом о работе по соблюдению природоохранного законодательства во время весеннего нереста расскажет начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Сергей Новиков.

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