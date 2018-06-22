Пресс-конференция о современных технологиях формирования экокультуры пройдет в БЕЛТА 26 июня

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты" состоится в пресс-центре БЕЛТА 26 июня в 14.00.

Большой экологический фестиваль здорового образа жизни "Пастернак" пройдет с 30 июня по 1 июля в минском парке развлечений "Дримлэнд". Он соберет вместе все экологические проекты, способствующие улучшению здоровья и качества жизни людей, а также экспертов в области экотехнологий из разных стран. Гости фестиваля смогут попробовать вкусную и здоровую еду, получить полезную информацию о здоровом образе жизни, узнать, как сделать свой дом или офис экологичным, принять участие в многочисленных мастер-классах, разнообразной культурной и развлекательной программе для всей семьи.

Организаторы расскажут о современных технологиях продвижения здорового образа жизни и экологической культуры, об общественных и государственно-частных инициативах по экологическому просвещению молодежи, а также о конкретных проектах, направленных на улучшение состояния окружающей среды, и о развитии в Беларуси сети заправочных станций для электромобилей.

В пресс-конференции примут участие заведующий сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Шибко, директор ООО "Пас Тер Нак", являющегося организатором фестиваля, Владимир Малявко, управляющий партнер ООО "Пас Тер Нак" Евгения Орлова, директор группы компаний "А 100" (партнера фестиваля) Анна Красовская.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра.