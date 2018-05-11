Пресс-конференция об обращении с отработанными маслами пройдет в БЕЛТА 15 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 мая в 11.00.

В пресс-конференции примут участие начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова, директор РУП "Бел НИЦ "Экология" Руслан Михалевич и директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов.

Во время пресс-конференции будут представлены результаты исследования по проблеме обращения с отработанными маслами в Беларуси. В рамках исследования ученые также проанализировали передовой зарубежный опыт и выработали рекомендации по созданию в Беларуси эффективной системы сбора и экологически безопасного использования отработанных масел.

В соответствии с классификацией отходов, принятой в Беларуси, отработанные масла отнесены к умеренно опасным. Попадая в окружающую природную среду, они лишь частично трансформируются в результате природных процессов. Основная их часть является источником загрязнения почвы, водоемов и атмосферы. Накапливаясь, они приводят к нарушению воспроизводства птиц, рыб и млекопитающих, оказывают вредное воздействие на человека. В то же время отработанные масла - ценный продукт нефтепереработки, и современные технологии позволяют их регенерировать, очистить и вовлечь в дальнейший хозяйственный оборот, что является наиболее рациональным способом их использования.

В Беларуси ежегодно образуются десятки тысяч тонн отработанных масел, и, по прогнозам, их объем будет расти. По мнению ученых, во избежание необратимых изменений в природной среде, а также нанесения реального вреда здоровью населения необходимо принимать меры по упорядочению сбора и переработки таких отходов.

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