Пресс-конференция по безвозмездному донорству крови пройдет в БЕЛТА 11 июня

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция по проблематике безвозмездного донорства крови состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 июня в 12.00.

В пресс-конференции примут участие представители Министерства здравоохранения и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси.

14 июня традиционно отмечается Всемирный день донора крови. В этот день мы выражаем искреннюю благодарность тем людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, и ставим цель привлечь внимание остального сообщества к необходимости участия в регулярном добровольном безвозмездном донорстве. Тема кампании этого года - донорство крови как акт солидарности. Девиз - "Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью".

На 1 января 2018 года в Беларуси насчитывалось более 96 тыс. доноров крови и компонентов. Каждая четвертая донация в 2017 году была безвозмездной. О том, как развивается служба крови и безвозмездное донорство в Беларуси, расскажут участники конференции.

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