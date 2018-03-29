Пресс-конференция "Туристический сезон-2018" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 2 апреля

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Туристический сезон-2018" состоится в пресс-центре БЕЛТА 2 апреля в 11.00.

С 4 по 7 апреля в Минске пройдет международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2018", которая традиционно дает старт началу нового туристического сезона. Об особенностях предстоящего международного форума, тенденциях нового туристического сезона, планах по развитию въездного и внутреннего туризма, совершенствованию туриндустрии и повышению качества обслуживания туристов расскажет заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной.

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