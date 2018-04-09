Претендентки на звание "Королева Весна-2018" сняли видеоролики о своей малой родине

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентки столичных университетов сразятся в Минском городском этапе международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2018", который состоится 10 апреля, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

Представительницы Белорусского государственного университета, Академии управления при Президенте Беларуси, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского национального технического университета, Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ, Военной академии продемонстрируют не только свою красоту, но и лучшие качества и таланты. А поддерживать их будут более 800 болельщиков.

Заочный этап конкурса был посвящен Году малой родины. Девушки создали видеовизитки, в которых каждая рассказала про свой родной уголок, отразила красоту и уютную атмосферу. Жюри конкурса оценит труд и актерское мастерство участниц, в дальнейшем лучшие ролики станут визитной карточкой знаковых мест Беларуси.

Тема корней найдет продолжение и в первом дефиле: конкурсантки предстанут перед зрителями в нарядах от талантливого белорусского дизайнера Анастасии Фалькович, мастерски сочетающей современные тенденции моды и национальные мотивы.

В конкурсе, посвященном театру, девушки представят необычные образы, которые близки им по духу.

Вести программу будет певец и композитор, обладатель премии "Песня года-2017" Артем Михаленко. На красной ковровой дорожке гостей и болельщиков конкурса будут встречать вокалисты Белорусской государственной академии музыки, а также артисты творческой студии "Мим-БГУ".-0-