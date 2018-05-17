Президент Азербайджана посетил белорусскую экспозицию на выставке Worldfood Azerbaijan

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил белорусскую экспозицию "Belarus. The Taste of Nature" на крупнейшей в Прикаспийском регионе выставке продуктов питания и напитков Worldfood Azerbaijan, которая проходит 16-18 мая в Баку. Об этом БЕЛТА сообщили на выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Ильхам Алиев ознакомился с представленной на экспозиции продукцией и призвал к дальнейшему расширению сотрудничества белорусских и азербайджанских компаний в сфере продовольствия. С экспозицией ознакомились также министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

На выставке. Фото Белорусской торгово-промышленной палаты

В экспозиции "Belarus. The Taste of Nature" принимают участие 10 компаний-производителей мясной и молочной продукции, а также производители сельскохозяйственной техники. Среди них холдинг "Гомсельмаш", который презентовал возможности техники торговой марки "Палессе". Это зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, техника для уборки картофеля, хлопка и свеклы, комплексы для заготовки кормов, самоходные косилки, опрыскиватели и сеялки. В настоящее время комбайны "Палессе" работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, Китае и Южной Корее.

Организатором экспозиции белорусских производителей является выставочное УП "Белинтерэкспо" БелТПП. Экспозиция организована при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В Worldfood Azerbaijan в нынешнем году принимают участие 402 компании из 34 стран, которые предлагают местным потребителям молочную и мясную продукцию, морепродукты, мучные и кондитерские изделия, напитки. Представлены национальные стенды Беларуси, Италии, Латвии, Греции, Турции и Шри-Ланки. По оценкам экспертов, спрос на импортные продукты питания в Азербайджане ежегодно увеличивается. В настоящее время страна импортирует более 30% продовольствия. Большим спросом пользуются сливочное и топленое масло, консервированная рыбная продукция и мясо.-0-