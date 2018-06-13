Президент Германии примет участие в конференции в Минске 29-30 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции "Помнить ради общего европейского будущего", которая пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 29-30 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Конференция приурочена к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина. В центре внимания будет вопрос о роли молодежи, местных инициатив, церквей и религиозных объединений в дальнейшем развитии общей европейской культуры памяти. Конференция соберет более 250 участников, среди которых представители Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.

Одним из центральных элементов программы 29 июня будет дискуссия по вопросам общеевропейской культуры памяти между молодыми историками из Германии, России, Беларуси и Украины, а также президентом Германии. Ожидается, что в состав президентской делегации войдут в том числе представители властей немецких городов, поддержавших строительство мемориала в Тростенце.

Организаторами конференции выступают Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау и Дортмунский международный образовательный центр в партнерстве с Народным союзом Германии по уходу за военными могилами, а также при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ. Международные образовательные центры в Дортмунде и Минске заинтересованы в привлечении внимания ключевых игроков и широкой общественности к важности продолжения работы по историко-политическому образованию, исследованиям и выстраиванию диалога вокруг темы культуры памяти в Европе.-0-