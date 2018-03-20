Президент служит ориентиром для белорусской молодежи - аспирант

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент служит ориентиром для белорусской молодежи. Такое мнение сегодня журналистам высказал аспирант кафедры менеджмента социокультурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств Дмитрий Аврамчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Аврамчик был сегодня среди участников встречи творческой молодежи с Президентом Александром Лукашенко в Белорусском государственном молодежном театре. "Молодые люди продемонстрировали широкий круг интересов, задали немало личных вопросов, интересуясь опытом главы государства. Для молодежи важно ориентироваться на лидера и такого успешного и талантливого человека, как Президент", - убежден Дмитрий Аврамчик.

Молодой человек отметил, что диалог получился очень оживленным и доверительным. Глава государства подробно и развернуто отвечал на все вопросы.-0-