5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке проекта по корректировке закона о СМИ в Беларуси изучен опыт других стран. Об этом сообщил на коллегии Министерства информации руководитель ведомства Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
В 2017 году проведена работа по разработке проекта закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь", предусматривающего глобальную корректировку закона "О средствах массовой информации", а также внесение точечных дополнений и изменений в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
"Внесение изменений и дополнений в закон о СМИ обусловлено необходимостью совершенствования норм закона с учетом практики его применения, устранения пробелов в правовом регулировании в сфере законодательства о средствах массовой информации, унификации и гармонизации законодательства Беларуси с законодательством стран - участниц договора о Евразийском экономическом союзе", - сказал министр.
Межведомственная рабочая группа изучала подходы правового регулирования и опыт в сфере массовой информации России, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Италии и других стран.-0-
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