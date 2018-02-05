5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке проекта по корректировке закона о СМИ в Беларуси изучен опыт других стран. Об этом сообщил на коллегии Министерства информации руководитель ведомства Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году проведена работа по разработке проекта закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь", предусматривающего глобальную корректировку закона "О средствах массовой информации", а также внесение точечных дополнений и изменений в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

"Внесение изменений и дополнений в закон о СМИ обусловлено необходимостью совершенствования норм закона с учетом практики его применения, устранения пробелов в правовом регулировании в сфере законодательства о средствах массовой информации, унификации и гармонизации законодательства Беларуси с законодательством стран - участниц договора о Евразийском экономическом союзе", - сказал министр.

Межведомственная рабочая группа изучала подходы правового регулирования и опыт в сфере массовой информации России, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Италии и других стран.-0-

Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром - Карлюкевич Мининфом уже провел ряд областных семинаров, связанных с ролью местных СМИ в социально-экономическом развитии разных регионов.

Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат до 7 ноября Первопроходцем здесь стало ЗАО "Столичное телевидение", которое с 2 октября 2017 года начало тестовое вещание программы СТВ в формате высокой четкости.